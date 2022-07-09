سعيد الطاير: منافسة إيجابية بروح رياضية.. 437 موظفاً في بطولات «ديوا»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 4 بطولات رياضية خلال النصف الأول من عام 2022، بمشاركة 437 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة، منهم 200 موظف في بطولة الكريكيت، و82 في بطولة البادل تنس، و80 في بطولة الشطرنج، و75 في بطولة السباحة. وتم تنظيم البطولات في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، و«أكاديمية جي فورس للكريكيت»، إضافة إلى «وورلد بادل أكاديمي»، وحصد محمد سيف الفلاسي من قطاع المياه والهندسة المدنية، المركز الأول في بطولة البادل تنس، وفؤاد فيصل الأميري من قطاع نقل الطاقة المركز الأول في بطولة السباحة، وفاز إبراهيم العلي من قطاع توزيع الطاقة، بالمركز الأول في بطولة الشطرنج، وفاز فريق «ويزدوم واريورز» ببطولة الكريكيت، جاء تنظيم البطولات ضمن جهود الهيئة، لتشجيع الموظفين على اتباع نمط حياة صحي، وجعل الأنشطة البدنية جزءاً من حياتهم اليومية.

بيئة محفزة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تساعد الموظفين على تحقيق التوازن بين حياتهم العملية والاجتماعية، إضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، لدورها المهم في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، وتسهم الأنشطة الرياضية التي تنظمها الهيئة، أو تشارك بها في تحفيز الطاقة الإيجابية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد بين الموظفين، وتوطيد التواصل والترابط الاجتماعي، إضافة إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين، وإكسابهم الثقة بالنفس، وتحفيز المنافسة الإيجابية، في إطار من الروح الرياضية التي تتميز بها الأنشطة الرياضية في دبي.

وأعرب موظفو الهيئة عن سعادتهم بالمشاركة في البطولات الرياضية، وتقدموا بالشكر للإدارة العليا في الهيئة، لحرصها على تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية، وتشجيع الموظفين على المشاركة فيها.

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