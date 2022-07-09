ملكة الـ "دروب شوت" أنس جابر تذهل العالم بلقطة فنية في ويمبلدون .. فيديو

المصدر: البيان

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قدمت التونسية أنس جابر في نصف النهائي ويمبلدون، أول أمس الخميس، لقطة تاريخية، أذهلت بها نحو 10 آلاف متفرج في بالمدرجات والقابعين وراء شاشات التلفاز.

ونجحت جابر في التعامل مع إحدى الكرات الصعبة بطريقة استثنائية خلال تبادل الكرة بينها والألمانية تاتيانا ماريا، إذ لم تردها بمضربها وإنما اكتفت بإيقاف المضرب على أرضية الملعب العشبي، تاركة الكرة ترتطم به وترتد بهدوء إلى نصف ملعب منافستها.

وبعد هذه الضربة، استدارت جابر دورة كاملة، وعادت لاستكمال المباراة والاستعداد للضربة القادمة، وهي اللقطة التي جعلت جميع الحاضرين بالمدرجات يصفقون لها.

ويُعرف عن أنس أن لديها أسلوب لعب خاص في طريقة التعامل مع منافساتها خلال المباراة، وتبحث عن تقديم العروض الجميلة، ويقول عنها مدربها نبيل مليكة:"هي تكره اللعب بنسق واحد، تبحث دائما على خلق الفرجة بتنويع اللعب بتسديدات تفاجئ بها الخصم، وخصوصا منها عبر الكرات الساقطة.. إنها فعلا ملكة الـ (دروب شوت) منذ زمن"، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

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