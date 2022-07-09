بوغاتشار بطل «السابعة» في «طواف فرنسا»

المصدر: رونشان - رويترز

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عزز السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات صدارته للترتيب العام لطواف فرنسا بفوزه بالمرحلة السابعة التي امتدت لمسافة 176.3 كيلومتراً بين تومبلين ولا سوبر لا بلانش دي بيلفي، وتفوق بوغاتشار، حامل اللقب في آخر عامين، على الدنماركي يوناس فينجارد وصيف بطل العام الماضي في نهاية المرحلة.والذي كان يتفوق بطول دراجتين على بوغاتشار واحتل بريموش روجليتش، وصيف البطل في 2020، المركز الثالث بفارق 12 ثانية.

ويتفوق بوغاتشار في صدارة الترتيب العام بفارق 35 ثانية على فينجارد بينما يأتي البريطاني جيرينت توماس ثالثاً بفارق دقيقة واحدة و10 ثوان عن الصدارة.

شهدت المرحلة بداية سريعة قادها فائزون سابقون بمراحل في سباق فرنسا مثل الألماني لينارد كامنه متسابق بورا هانزجروهه الذي كان يتفوق بفارق كبير قبل آخر كيلومتر حين قرر بوغاتشار المغامرة.

ونجح بوغاتشار وفينجارد في اللحاق بلينارد كامنه قبل أقل من 100 متر من النهاية.

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