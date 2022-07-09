أُنس جابر وريباكينا موعد مع التاريخ في نهائي ويمبلدون

المصدر: (لندن - وام)

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تتجه أنظار الملايين من عشاق التنس حول العالم اليوم صوب لندن لمتابعة نهائي فردي السيدات لبطولة ويمبلدون للتنس، والذي يجمع التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية على العالم والثالثة للبطولة، وإيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان المصنفة 23 للبطولة، وستكون اللاعبتان على موعد مع التاريخ كونها المرة الأولى لهما في نهائي إحدى بطولات «غراند سلام».

وباتت أُنس جابر مصدر إلهام للكثير من الرياضيات بالمنطقة العربية من خلال انطلاقتها الرائعة في عالم التنس على مدار السنوات القليلة الماضية،وأعربت عن أملها في أن تجد العديد من اللاعبات واللاعبين العرب والأفارقة يتنافسون في مثل هذه البطولات.

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