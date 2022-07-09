اتحاد القوى يكرّم منتخب السيدات

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، منتخب السيدات تقديراً لنتائجه في دورة الألعاب الخليجية التي استضافتها الكويت، وحصده 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، ومثل المنتخب اللاعبات لطيفة الكعبي، فاطمة البلوشي، وداد روباري، مهرة عبد الرحيم، فاطمة الحوسني، ميرة غلوم، عبير البلوشي ورقية المرزوقي.

وأشاد رئيس الاتحاد، بنتائج المنتخب، وأكد أهمية الاستفادة من المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، لتعزيز جاهزية المنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز