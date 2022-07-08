قيس الظالعي يناقش تطور الرجبي في كوريا الجنوبية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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استقبل لي بيون جين الأمين العام للجنة الأولمبية الكورية الجنوبية قيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي في العاصمة الكورية سيؤول، حيث ناقش الطرفان مستجدات الحركة الأولمبية والإنجازات التي حققتها الرياضة الكورية في آخر عقد من الزمان خاصة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو وكذلك دورة الألعاب الآسيوية (الأسياد) التي أقيمت في إندونيسيا.

ومن المقرر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الاتحاد الآسيوي للرجبي، اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية واتحاد كوريا الجنوبية للرجبي على هامش فعاليات كأس العالم للرجبي السباعي المقرر إقامته بالفترة من 8 إلى 11 سبتمبر في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

كما ناقش الطرفان استحداث خارطة طريق متخصصة في رياضة الرجبي العنصر النسائي بحيث يتم تكوين منتخبات وطنية للرجبي في مختلف المراحل السنية في كوريا الجنوبية أسوة بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الرجبي النسائية في الصين والإمارات واليابان وكازاخستان وسنغافورة، حيث أشاد الجميع بما حققته دولة الإمارات من نجاحات مميزة في رياضة الرجبي للسيدات نتيجة للعمل الدؤوب لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي في آخر 7 سنوات.

ويشهد قيس الظالعي اليوم مباراة القمة في قارة آسيا بين كوريا الجنوبية وهونج كونغ المؤهلة لكأس العالم للرجبي فئة الـ15 لاعباً المقرر إقامته في فرنسا في أكتوبر 2023.

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