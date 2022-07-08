الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من نصف نهائي ويمبلدون

المصدر: وام

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بددت الإصابة آمال لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال وحرمته من إضافة لقب جديد إلى سجله الذهبي في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى بعدما اضطر اللاعب المخضرم للانسحاب قبل مباراته المرتقبة في نصف نهائي بطولة إنجلترا المفتوحة "ويمبلدون" بسبب إصابة في البطن.

كانت الإصابة قد داهمت نادال بقوة خلال مباراته أمام الأمريكي تايلور فريتز في دور الثمانية للبطولة أول أمس "الأربعاء"، لكنه تغلب على آلامه و عبر إلى نصف النهائي قبل أن تكشف الفحوص الطبية التي أجراها أمس "الخميس" عدم قدرته على خوض مباراة الدور نصف النهائي اليوم أمام الأسترالي نيك كيريوس.

وقال نادال في مؤتمر صحفي أمس: "عذرا إنني هنا لإعلان انسحابي من البطولة.. عانيت أمس من آلام في البطن، ولم تكن الأمور على ما يرام، هذا أصبح مؤكدا الآن لدي تمزق في العضلات".

وتدرب نادال في ويمبلدون أمس لكنه أعلن عدم قدرته على خوض مباراة نصف النهائي غدا بسبب الآلام في البطن.

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