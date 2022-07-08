«حشيم» والمرزوقي.. موسم استثنائي في «الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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كانت الإثارة والنجاح العنوانان البارزان في موسم «الشراعية 60 قدماً» الذي نظمه نادي دبي البحري، وبعد تنافس قوي سطع اسم المحمل (حشيم) لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في عالم سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً، حيث حقق طاقمه التميز والنجاح معانقاً القمة.

وبعد حصول القارب (حشيم 153) على صدارة الترتيب العام في منافسات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، نجح طاقم السفينة (حشيم 199) في اعتلاء صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث فاز بسباق الجولة الأولى وكرر الإنجاز في سباق القفال 31 بقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي الفائز الأكبر في الموسم بعدما توج جهوده بالفوز بأغلى بطولات الموسم كأس القفال في نسخته رقم 31 وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث الذي شهد تتويج 18 بطلاً على مدار أكثر من 3 عقود منذ تأسس السباق عام 1991، ليجمع نقطتين منحته الصدارة.

وتعتبر منافسات فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي أسسها النادي عام 1993 تنفيذاً لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- من أكثر الفئات المحببة لدى عشاق سباقات البحر التراثية حيث تجمع كل أفراد الأسرة ( الجد والأب والابن والحفيد) في تظاهرة فريدة من أجل إحياء ذكريات الماضي في رحلات الغوص.

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وحل ثانياً في الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً السفينة زيوريخ 120 بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي والذي جمع 10 نقاط بعدما احتل المركز الثاني في الجولة الأولى والثامن في سباق القفال 31 فيما جاء طاقم السفينة الوصف 87 بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش المري في المركز الثالث وجمع 12 نقطة بعدما حل تاسعاً في الجولة الأولى وثالثاً في سباق القفال 31.

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شهدت جولتا الموسم الأولى التي جرت في السابع والعشرين من شهر فبراير والثانية وهي سباق القفال 31 والذي أقيم يوم الرابع من يونيو الماضيين ظهور 125 سفينة تنافست على المراكز الأولى في المرحلتين خاصة سباق القفال الذي وصل عدد السفن المشاركة فيه إلى 118 محملاً.

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