الخلفاوي: فخور بإنجازات «قوى النصر»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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حققت ألعاب القوى بنادي النصر، إنجازات كبيرة في الموسم الماضي 2021 - 2022.

وقال محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر: «أنا فخور بما حققته ألعاب القوى بنادي النصر من إنجازات في الموسم الماضي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل، وستكون البداية في التجهيز للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة ، والتي تم تأجيلها إلى الموسم المقبل، لظروف ارتباطات المنتخبات الوطنية».

وتابع: «شهد الموسم الماضي الطويل والصعب، منافسة قوية بين جميع الأندية، ولم يكن طريق النصر مفروشاً بالورود، والحمدلله إننا حققنا الدرع العام، بفضل جهود اللاعبين والمدربين، ودعم إدارة النصر».

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