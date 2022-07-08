فتح باب الترشح لجائزة «أم الإمارات» لرياضـة المـرأة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، في دورتها السادسة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي.

وكشفت الأكاديمية عن تفاصيل الجائزة في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس الخميس، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومريم المنصوري رئيسة قسم الدعم الفني والبرامج التدريبية في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتستقبل الترشيحات اعتباراً من اليوم وحتى 8 أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين في التاسع من سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان الجوائز في 17 من الشهر ذاته.

وتشمل الجائزة التي يبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و300 ألف درهم، 9 فئات للمستويين الفردي والجماعي، في مجالات مختلفة، كالإدارة الرياضية والتدريب والبحوث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم.

وتشتمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل امرأة رياضية عربية، وجائزتها 300 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية، وجائزتها 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة، وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل رياضية من صاحبات الهمم، وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل مدرب/‏‏‏‏مدربة، وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل إعلامي رياضي، وجائزتها 100 ألف درهم.

أما الفئات على مستوى المؤسسات والاتحادات الرياضية، فتشمل فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، وجائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل فريق، وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل مبادرة إبداعية رياضية، وجائزتها 100 ألف درهم.

تكريم

كما أعلنت الأكاديمية عن منح جائزة لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية، الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية عشرين عاماً، وهي فئة على مستوى الوطن العربي، وتمنح من قبل لجنة التحكيم.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أن إطلاق النسخة السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، يمثل مكسباً جديداً لمسيرة التنمية والازدهار للمرأة الرياضية في الإمارات، وعلى الصعيدين العربي والدولي، مشيدة بدعم سمو أم الإمارات المتواصل لتكريم وتقدير المرأة، ومساندة طموحاتها، تثميناً لعطائها الكبير في مجتمع الإمارات والعالم.

وقالت: «نفخر بقيمة ومكانة الجائزة، ودورها الريادي في دعم الطاقات المبدعة، والمؤثرات في عالم الرياضة، والسعي لتحفيزهن وتشجيعهن، والوقوف بجانبهن من أجل الاستمرار بروح التفاني والإصرار، وبلوغ أعلى مراتب المجد في ميادين التنافس الرياضية، بشتى المحافل القارية والدولية».

وأضافت: «الجائزة وفئاتها، تعتبر منصة ملهمة جديدة للمتفوقات وصاحبات الإبداع والتميز في الحركة الرياضية المحلية والدولية»، متمنية التوفيق والسداد لجميع المشاركات.

تجارب

من جهتها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «تسعى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من خلال هذه الجائزة، إلى تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وعلى تجارب النساء الملهمات في القطاع الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات والمؤثرين والمؤثرات في عالم الرياضة، تأكيداً منها على ترسيخ دورها في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في كافة القطاعات، لا سيما القطاع الرياضي، وتحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات في بناء مجتمع رياضي وصحي، وهو ما ننتهجه في الأكاديمية، من خلال ركائزنا الاستراتيجية التي تتلخص بالمشاركة المجتمعية والبحث والتعليم، وإعداد الفرق الرياضية، وتنظيم الأحداث والبطولات والإعلام والتسويق وتعزيز القدرات والممكنات».

شكر

من جانبه، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان، للدور الرائد والدعم السخي الذي توليه «أم الإمارات» للمرأة في شتى المجالات، ما كان له الأثر البارز في نهضة وتقدم رياضة المرأة في الإمارات والوطن العربي، كما نؤكد أن الجائزة تمثل امتداداً لأيادي الخير والعطاء التي تقودها سمو «أم الإمارات»، صاحبة الدور الكبير لتفوق المرأة، التي نالت بفضل هذا الدعم ثقة القيادة والمجتمع، وتمكنت على أثره من تجسيد إنجازات تاريخية للوطن ومسيرته الريادية».

وتابع: «كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير، للجنة العليا للجائزة، برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، التي تولي كل الاهتمام لتحقيق التميز والتقدم في مسيرة رياضة المرأة، ودورها الكبير في إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بدورتها السادسة، لتغدو منصة لصاحبات الإرادة والمبدعات والمتفوقات، وانعكاسها المباشر والمهم في إلهام الأجيال الواعدة، وتحفيزهم على التميز بكافة المحافل الرياضية».

أهمية الجائزة

قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نؤكد على أهمية الجائزة، ودورها في إثراء الحركة الرياضية النسائية، ليس محلياً فحسب، وإنما عربياً ودولياً، إلى جانب الدور الجوهري الكبير الذي ستلعبه الجائزة في تحفيز الفتاة الإماراتية، لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الرياضية الدولية القادمة، خصوصاً أن فئات الجائزة متنوعة، وتشمل المستويات الفردية والجماعية في مجالات مختلفة، كالإدارة الرياضية والتدريب والبحوث والرعاية الرياضية والإعلامية، وصاحبات الهمم والمبادرات الإبداعية الرياضية».

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