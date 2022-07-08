بوغاتشار ينتزع صدارة طواف فرنسا

المصدر: (لونوي - أ ف ب)

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أحرز السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل العامين الماضيين مع فريق الإمارات، فوزه الأول في النسخة الـ109 من طواف فرنسا الدولي، بعد إنهائه المرحلة السادسة التي أقيمت أمس لمسافة 220 كلم بين بينشه البلجيكية ولونوي في شمال شرق فرنسا، في المركز الأول ما سمح له بانتزاع القميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

وأنهى بوغاتشار المرحلة في 4.27.13 ساعات، وحل الأسترالي مايكل ماثيوز والفرنسي دافيد غودو في المركزين الثاني والثالث.

وبفوزه انتزع بوغاتشار صدارة الترتيب العام من البلجيكي فوت فان ايرت الذي اكتفى بالمركز الـ103 في هذه المرحلة بفارق 7 دقائق و28 ثانية عن السلوفيني، ما أدى إلى تراجعه كثيراً في الترتيب فيما بات الأمريكي نيلسون باوليس ثانياً بفارق 4 ثوانٍ عن السلوفيني، والدنماركي يوناس فينغيغارد ثالثاً بفارق 31 ثانية وقال بوغاتشار: لم أتوقع الفوز، كانت معركة حقيقية.

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