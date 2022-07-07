«محمد هلال» تكرم أبطال «سلة الخليج» في «دبي مول»

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت مجموعة محمد هلال حفل تكريم لمنتخبي الرجال والسيدات لكرة السلة المتوج مؤخراً ببطولة دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت في الكويت، حضر حفل التكريم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والعربي وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد ومحمد الحمادي مدير الاتحاد، وذلك في دبي مول.

وتم التكريم داخل مجموعة هند العود للعطور، حيث جاءت الأجواء احتفالية رائعة بحضور جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، بعد فوز الرجال بلقب دورة الألعاب الخليجية والسيدات بلقب بطولة 3 ضد 3.

وعبر محمد هلال عن سعادته بما حققه المنتخب الوطني للرجال والسيدات من نتائج أعادت السلة الإماراتية إلى واجهة اللعبة على مستوى الخليج بعد غياب طويل.

وقال: «التكريم جاء لأنهم يستحقون ذلك، ودائماً علينا أن نقف خلف من يرفع الوطن في المحافل الخارجية، وهذا المنتخب سواء الرجال أو السيدات قدموا مباريات متميزة في الألعاب الخليجية، وسوف نظل نقف خلفهم داعمين لهم خاصة وأن هناك أحداثاً رياضية كبيرة في المستقبل القريب».

وأشاد محمد هلال بالجهد والعمل الكبير المبذول من جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، وكذلك الجهازين الفني والإداري، وحالة التركيز الكبيرة للاعبين والتي شاهدناها في الألعاب الخليجية ليعودوا إلى أرض الوطن متوجين بالذهب».

من جانبه وجه إسماعيل القرقاوي شكره إلى محمد هلال رئيس المجموعة قائلاً: «نجده دائماً داعماً لنا عندما نحقق نتائج إيجابية، وبدون شك هذا دور وطني رائد من المجموعة، مثل هذه الأمور ترفع من معنويات اللاعبين، وتجعلهم يفكرون دائماً في كيفية السير على نهج البطولات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز