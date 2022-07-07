المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في دورتها السادسة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة حيث تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي.

وكشفت الأكاديمية عن تفاصيل الجائزة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، إذ تستقبل الترشيحات اعتباراً من اليوم وحتى 8 أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين في التاسع من سبتمبر المقبل على أن يتم إعلان الجوائز في 17 من الشهر ذاته.

وتشمل الجائزة التي يبلغ إجمالي جوائزها مليون و300 ألف درهم 9 فئات للمستويين الفردي والجماعي في مجالات مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحوث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم.

وتشمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل امرأة رياضية عربية وجائزتها 300 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية وجائزتها 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل رياضية من صاحبات الهمم وجائزتها 100 ألف درهم،

وأفضل مدرب/مدربة وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل إعلامي رياضي وجائزتها 100 ألف درهم.

أما الفئات على مستوى المؤسسات والاتحادات الرياضية فتشمل فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات وجائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل فريق وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل مبادرة إبداعية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم.

كما أعلنت الأكاديمية عن منح جائزة لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية عشرين عاماً، وهي فئة على مستوى الوطن العربي وتمنح من قبل لجنة التحكيم.

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