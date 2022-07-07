سفارة الإمارات في برلين تنظم فعالية "الدبلوماسية الرياضية"

المصدر: وام

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شارك وفد يضم 60 عضوا من برامج الأولمبياد الخاص في اجتماع مديري الوفود قبل انطلاق الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2023، والتي تستضيفها مدينة برلين.

ونظمت سفارة الدولة في برلين فعالية "الدبلوماسية الرياضية" لتأكيد التزام الإمارات بتعزيز ودمج أصحاب الهمم في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، والتي استضافتها أبوظبي عام 2019 في تمكين المشاركين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.

وأشاد عبد الله علي الهاملي رئيس قسم الشؤون السياسية بالسفارة في برلين في كلمته أمام ممثلي الدول والهيئات المشاركة، بالعمل المشترك بين الهيئات والجهات الدولية لإنجاح استضافة الألعاب العالمية /برلين 2023/ .

وسلط الضوء على تأثير الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الأخيرة التي استضافتها الإمارات في 2019، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين الإماراتي والألماني في المجال الرياضي قبيل مشاركة الإمارات بدورة الألعاب العالمية برلين 2023.

وتحدث عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن أهم نتائج الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" وأهمية الرياضة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وجرى خلال الفعالية تكريم ممثلي الهيئات الدولية المشاركة بحضور كاترين كوينين، مديرة مشروع الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة برلين 2023، كما حضر ممثلو برنامج سارجنت شرايفر جلوبال ماسنجر والهيئة الدولية للأولمبياد الخاص.

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