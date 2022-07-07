محمد الشرقي يستقبل أعضاء اتحاد الإمارات للإسكواتش

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اتحاد الإمارات للإسكواتش برئاسة سعادة محمد مبارك المطيوعي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى مهام الاتحاد واستراتيجيات عمله، والبطولات التي ستتم المشاركة فيها خلال الفترة القادمة، كما اطلع سموه على الخطط التطويرية للاتحاد والمشاريع المستقبلية له التي تهدف إلى توسيع نطاق ممارسة اللعبة وتشجيع المهتمين من مختلف الفئات العمرية على الانخراط فيها.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، على ضرورة تفعيل أنشطة الاتحاد ومواصلة الجهود لتحقيق انتشار لعبة الإسكواتش، مشيرًا إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمؤسسات الرياضية وبرامجها، بما يسهم في استمرار نشاطها الرياضي وتعزيز حضورها في مجال الألعاب الرياضية على المستوى العالمي.

وثمّن أعضاء اتحاد الإمارات للإسكواتش، استقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهم، واهتمامه بدعم الأنشطة الرياضية كافة بهدف الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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