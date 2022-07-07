حاكم الشارقة يأمر بـ 6 ملايين درهم لتنظيم مهرجان للهجن في الإمارة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمكرمة 6 ملايين درهم لإقامة مهرجان لسباقات الهجن برعاية كريمة من سموه في ميدان الذيد ضمن موسم 2022/2023.

وتقدم مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على مكرمته السخية، حيث أعرب عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس عن امتنان الرياضيين وهواة الرياضات التراثية للمكرمة، مؤكداً أنها إضافة نوعية مهمة للرياضة والرياضيين في الشارقة، وستعزز الإرث العربي العريق لسباقات الهجن في الإمارات، وقال أن المجلس سينسق مع نادي الشارقة لسباقات الهجن لإثراء الموسم بسباقات المهرجان وتوفير مقومات النجاح على كل الصعد.

بدوره أعرب مطر علي بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن عن شكر وتقدير أهل الهجن ومحبي هذه الرياضة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية ودعمه لإحياء تراث الآباء والأجداد مؤكداً أن هذا ليس بغريب على سمو، مؤكدا أن رعاية سموه الكريمة للمهرجان ستكفل له كل أسباب النجاح ، وان النادي سيباشر الجدولة الزمنية لسباقات المهرجان لتندرج ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بما يضمن عدم التداخل مع أنشطة أخرى وتأمين الحضور الجماهيري للسباقات .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز