إماراتي يحطم الرقم القياسي العالمي في رياضة الدراجات الرباعية (فيديو)

المصدر: البيان

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أهدى الإماراتي عبدالله سعيد الحتاوي، أحد أكبر اللاعبين الرياضيين في مجال ألعاب الدراجات الرباعية على مستوى العالم، رقمين قياسيين عالميين جديدين إلى الإمارات عن أكثر عدد أشخاص على دراجة رباعية في وقت واحد، وأطول مسافة قيادة على العجلات الخلفية مع شخص على الأكتاف.

وحقق الحتاوي في 15 يونيو 2022 الرقم القياسي الأول بتجميع 17 شخصاً دفعة واحدة فوق دراجة واحدة وقيادتها لمسافة 100 متر، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الكندي روجر ليبلانك، الذي وقف عند 16 شخصاً في 2004.

ونجح الحتاوي في 22 يونيو 2022 بتحقيق الرقم القياسي الثاني لأطول مسافة قيادة على العجلات الخلفية مع شخص على الأكتاف محققاً 2249.14 متر، بعد أن كان الحد الأدنى المطلوب هو 500 متر.

وهذين الرقمين ليسا الإنجازين الأولين للحتاوي في غينيس للأرقام القياسية، حيث نجح في 12 يناير 2018 بتحقيق الرقم القياسي العالمي لأطول مسافة على عجلتين عندما قطع 60 كم على شارع الشيخ زايد بدبي.

وقال الحتاوي: "أسعى من خلال ممارسة هذه الرياضة إلى تعزيز الوعي بأهمية الانضباط في ممارسة الرياضات الاستعراضية، وحث المجتمع على ملاحقة هذا الشغف ضمن الأطر القانونية بما يضمن الأمن والسلامة على الطرقات".

ويبلغ عبدالله سعيد الحتاوي من العمر 39 عاماً وكان قد حصل على المركز الثاني في فعاليات البطولة الدولية لاستعراضات الدراجات النارية بالدار البيضاء في العام 2017، كما حاز على مراكز مختلفة في بطولة آسيا التي تقام في المملكة العربية السعودية، وفي سجله أكثر من 15 لقب على مستوى الإمارات، ما يجعله من أهم الرياضيين العرب في هذا المجال.

وأضاف: "أهدي هذين الرقمين إلى الإمارات، وأشعر بالفخر كوني أكثر العرب تحقيقاً للأرقام القياسية في هذا المجال".

وتابع: "دبي والإمارات سباقة دائماً للأفضل، لذا فإن هذه الألقاب الثلاثة الثمينة من غينيس للأرقام القياسية ما هي إلا استكمال لقصة نجاح طويلة لإنجازات الدولة العالمية".

ويحظى الحتاوي بتفاعل كبير على وسائط التواصل الاجتماعي حيث أصبح لديه أكثر من 200 ألف متابع يشاركون رحلات سفره وعروضه وإنجازاته.

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