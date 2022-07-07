أحمد بن حشر يؤكد توسيع قاعدة ممارسة الرماية

المصدر: (دبي - وام)

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أكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع مجموعة من التوجهات والبرامج، التي يسعى لتحقيقها الفترة المقبلة، وهي تتركز على ضرورة العمل على نشر الرماية، وتوسيع قاعدة الممارسة على الصعيد المحلي، والتركيز على النهوض بها على الصعيد التنافسي عالمياً وأولمبياً.

وكان مجلس إدارة الاتحاد عقد، أمس، اجتماعه الثاني، بعد تشكيلته في الدورة الجديدة 2020 -2024، بمقر اللجنة الأولمبية بدبي، بحضور الشيخ أحمد بن حشر، وباقي أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع اعتماد توزيع المناصب الإدارية، كما قدم كل رئيس لجنة تقريراً مفصلاً عن نشاط لجنته والأهداف الموضوعة.

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