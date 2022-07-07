نادال إلى نصف نهائي "غراند سلام" بـ "سوبر تاي بريك"

المصدر: أ ف ب

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رغم استراحة طبيّة أثارت المخاوف حيال إمكانية انسحابه، تغلّب الإسباني رافايل نادال، المصنف رابعاً عالمياً، على أوجاعه وعبر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه بالـ"سوبر تاي بريك" على منافسه الأمريكي تايلور فريتز، لملاقاة "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس الذي يخوض أوّل مشاركة له في المربع الذهبي في "غراند سلام".

وبعدما خسر المجموعة الأولى واضطر إلى أخذ استراحة طبيّة في الثانية، فاز نادال على فريتز بنتيجة 3-6، 7-5، 3-6، 7-5، و7-6 (10/4)، في مباراة مثيرة استمرت أربع ساعات و21 دقيقة.

ويسعى نادال إلى إحراز لقبه الثالث توالياً في "غراند سلام" بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ثم بطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي، رافعاً غلته إلى 22 لقبا كبيراً.

وسبق للإسباني أن حقق لقبين في بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في عامي 2008 و2010.

وبدأ نادال المباراة بقوة متقدماً 3-1، قبل أن يسقط في خمسة أشواط متتالية أمام المصنف الحادي العشر وبالتالي يخسر المجموعة الأولى.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الثانية، لكن نادال لم يكن مرتاحاً في حركته، وعندما تقدم 4-3 جلس على كرسيه وهو يهز رأسه ناظراً لفريقه.

ودخل الإسباني بعد ذلك في استراحة طبيّة، لعلاج ما يبدو أنه إصابة في عضلات البطن.

وبعد عودته، نجح فريتز في إرساله، مع استمرار نادال باللعب بحركة غير مريحة.

لكن الإسباني حافظ على إرساله مرتين بشكل مريح ليتقدم 6-5، وبضربة خلفية ختم المجموعة الثانية لصالحه وسط صيحات الجمهور.

في المجموعة الثالثة، ارتكب نادال (36 عاماً) خطأ مزدوجاً مانحاً الأريحية لمنافسه الذي عاد وحسم المجموعة الثالثة.

وفي الرابعة، عادل نادل النتيجة، واتجه الاثنان إلى مجموعة حاسمة ماراثونية وصلت إلى الـ"سوبر تاي بريك" بعد التعادل 6-6، وحسمها نادال لصالحه 10-4.

وقال الإسباني بعد المباراة "لعدة لحظات كنت أفكر في أنني لن أتمكن من إنهاء المباراة، لكن الجماهير والطاقة... شكراً على ذلك".

وأضاف "أنا بصراحة أستمتع كثيراً بلعب مباريات مماثلة أمامكم يا رفاق. لا يمكنني أن أشكركم بما يكفي على الدعم".

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