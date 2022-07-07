«شباب السلة» يشارك في البطولة العربية بالقاهرة

المصدر: (دبي - البيان)

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة، إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للشباب، والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجاري.

وأنهى المنتخب أمس معسكره الإعدادي المقام في خورفكان منذ أسبوعين، والذي سبقه معسكر في دبي لمدة أسبوع، استعداداً للاستحقاقات الرسمية الفترة المقبلة، حيث ينتظر أيضاً المشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في دبي، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري، وحتى 6 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

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