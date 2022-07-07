«الشوط المفتوح» يميّز موسم «الشراعية 30 قدماً» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار أخيراً على فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022 والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتضمن ما يصل إلى 30 فعالية رياضية بحرية متنوعة جمعت بين السباقات التراثية المحلية والمنافسات الحديثة والفعاليات المجتمعية.

واجتذب الصراع المثير في سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً الأنظار مبكراً مع انطلاق الموسم كالمعتاد، حيث تنافس نخبة من شباب الوطن والأشقاء من دول مجلس التعاون والمقيمين على هذه الأرض الطيبة على المراكز الأولى في الجولتين الأولي والثانية المؤهلتين لأغلى بطولات موسم التجديف (كأس آل مكتوم) في نسخة (اليوبيل الفضي).

وزاد قرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإطلاق الشوط المفتوح الخاص بقوارب دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الوطنية من تميز المنافسة، حيث قبول القرار بحماس المشاركين، خصوصاً وأن المشاركة في الشوط كانت مفتوحة للجميع.

ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع ختام كل موسم على إصدار لائحة الترتيب العام لجميع الفئات المعتمدة في الموسم، والتي تتضمن عدداً من الجولات التي تقام ضمن بطولات الفئات ليتم تحديد متصدري الترتيب العام لكل فئة على ضوء النتائج المحرزة وحسب أفضلية النقاط.

واشتد التنافس في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً وهى إحدى الفئات المهمة في روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المتابعين بين 37 قارباً بأطقم وصلت إلى 400 بحار تنافسوا في جولتين، جرى على ضوء نتائجهما اعتماد الترتيب العام للموسم، ومن ثم اختيار أفضل 20 قارباً لخوض شوط استثنائي جمع النخبة على أغلى ألقاب الموسم كأس آل مكتوم في نسخته رقم 25 التي حملت عنوان الاحتفال باليوبيل الفضي لهذا السباق العريق.

وبعد تنافس حافل، نجح القارب «الذهب 60» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة جمعة يوسف الجنيبي من تصدر (الفئة المحلية) برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالمركز الأول في الجولة الأولى وحلوله ثانياً في الجولة الثانية.

كما شهدت منافسات موسم 2021-2022، سيطرة قوارب مجموعة الذهب وذلك بعد نجاح القارب «الذهب 64» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وبقيادة النوخذة عبدالله سلطان المرزوقي من إنهاء موسم السباقات في المركز الثاني للترتيب العام للشوط المحلي برصيد 5 نقاط.

الرابح الأكبر

وحل رابعاً في الترتيب العام القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم بن ثاني والذي جمع 10 نقاط، لكنه كان الرابح الأكبر في عرس الختام بعد تتويجه بلقب (كأس آل مكتوم) أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً وفوزه للمرة الأولى في نسخة مميزة جاءت احتفالاً باليوبيل الفضي.

على صعيد المنافسة في «الشوط المفتوح» ذهبت صدارة الترتيب العام إلى القارب (كي اتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط برصيد نقطتين.

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