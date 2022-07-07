اتحاد الجوجيتسو يطلق المعسكر الصيفي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق معسكره الصيفي التدريبي، الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 18 يوليو إلى 26 أغسطس في قاعات جوجيتسو أرينا ومراكز اللياقة UAEJJ Fitness في الباهية، أبوظبي، ومردف، دبي، والسلامات، العين.

ويتضمن المعسكر الصيفي باقة من الأنشطة الرياضية والبدنية تستهدف الفئة العمرية من 6 - 16 عاماً، حيث يهدف الاتحاد من وراء إطلاق هذا المشروع إلى مساعدة الأبناء والبنات على الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية عبر تطوير مستوياتهم وأدائهم، وصقل مواهبهم في رياضة الجوجيتسو. ويتيح المعسكر أيضاً للراغبين في احتراف اللعبة وتحقيق مسيرة متميزة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة من خلال برامج تدريبية متكاملة مصممة وفقاً لأعلى المعايير.

ويوفر المعسكر مدربين ومشرفين من أصحاب الكفاءة والخبرة لمتابعة تنفيذ برامج التدريب بدقة وتحفيز كل العناصر الجديدة المنضمة حديثاً من البنين والبنات على عشق اللعبة والارتباط بها والرغبة بالارتقاء بمواهبهم لصناعة أبطال في المستقبل القريب.

ترحيب

ويرحب المعسكر الذي يقام على مدار 6 أسابيع بين 18 يوليو ـ 26 أغسطس في قاعات جوجيتسو أرينا، وUAEJJF Fitness بمناطق الباهية ومردف والسلامات، بمشاركة البنين والبنات للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة على رأسها الجوجيتسو واللياقة البدنية، فضلاً عن المسابقات الرياضية الترفيهية، والورش التثقيفية.

ويستهدف المعسكر الصيفي فئتي المبتدئين والمتمرسين، حيث جرى تخصيص حصص منفصلة لكل فئة بمعدل 4 حصص يومية من الساعة 9 صباحاً ـ 2 ظهراً من الاثنين إلى الجمعة. ومن أبرز مزايا المعسكر إتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة للتسجيل لأسبوع واحد أو أسبوعين أو كامل مدة إقامته وهي 6 أسابيع.

وأوضح الاتحاد أن بإمكان الراغبين في المشاركة في المعسكر الصيفي التسجيل في مراكز التدريب التابعة للاتحاد ومراكز UAEJJ Fitness في الباهية ومردف والسلامات.

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