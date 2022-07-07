مديرو وقادة فرق دبي: جاهزون لتحقيق المزيد من الألقاب

المصدر: دبي - البيان

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أكد المديرون التنفيذيون وقادة الفرق في أندية دبي أن الإنجازات التي تحققت في الرياضات الجماعية والفردية خلال الموسم الماضي، وألقاب البطولات المختلفة التي تم تحقيقها وزينت كؤوسها ودروعها صالة المناسبات في مجلس دبي الرياضي لن تكون نهاية الطموح ولا قمة الإنجاز بالنسبة لهم، وإنما ستكون محطة مهمة تليها محطات أكبر في سجلات الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات في الموسم المقبل.

وعبر المديرون التنفيذيون عن ارتياحهم بالنتائج التي تحققت للفرق في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وشكروا مجلس دبي الرياضي على الدعم والتعاون الكبير مع الأندية لتطبيق خطط العمل، وعلى الاحتفاء بهم وتهنئتهم بإنجازاتهم وتحفيزهم على تقديم المزيد خلال المواسم المقبلة.

وقال علي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا: «أشكر مجلس دبي الرياضي وهذا الحفل، دليل على أن مجلس دبي الرياضي يتابع كل أنشطة وإنجازات الأندية ويقدر أصحاب الإنجازات، ونطمح في نادي حتا أن نفوز بألقاب كثيرة في المواسم المقبلة إن شاء الله».

تكريم رائع

وتقدم أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الحفل والتكريم الرائع الذي يحمل العديد من المعاني الجميلة، وقال: «هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد جهد كبير وعمل جماعي منظم من قبل الإدارة والمدربين والإداريين واللاعبين، وأشكر إدارة نادي النصر التي وفرت كل سبل الدعم للفرق حتى تتمكن من تحقيق هذه النتائج الطيبة، كما أشكر جميع العاملين على جهودهم التي بذلوها خلال هذا الموسم الجميل، وأبارك للأندية الأخرى على النتائج التي حققوها والتنافس الشريف في كل الألعاب».

وقال أحمد سعيد النعيمي مدير الألعاب الجماعي والفردية في نادي الوصل: «نشكر مجلس دبي الرياضي على هذا التجمع الطيب الذي جمع الفرق التي حققت إنجازات خلال الموسم الماضي، ونجتمع سوياً لننظر للمستقبل ونحاول كل عام أن نحقق نتائج أفضل في الموسم المقبل».

شكر

وقال خالد محمد درويش مدير صالات الرياضة في نادي شباب الأهلي: «أشكر مجلس دبي الرياضي على هذا الحفل المميز، الحمد لله استطعنا تحقيق ألقاب جميع البطولات على المستوى المحلي باستثناء لعبة واحدة، فنحن نعمل في نادي شباب الأهلي على استراتيجية دقيقة لتحقيق الفوز في مختلف الألعاب، ونسعى مستقبلاً للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية».

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