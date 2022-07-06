تحضيرات مبكرة لبطولات الألعاب الجماعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي، ترتيبات البطولات التي سيشهدها الموسم المقبل، وأبرزها بطولتا الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، والشارقة الدولية لكرة السلة، كما بحثت ملف انتقالات اللاعبين بين أندية الإمارة لوضع الضوابط والشروط المنظمة لها.

ترأس الاجتماع عبد اللطيف ناصر الفردان، عضو مجلس الإدارة، بحضور نبيل محمد عاشور، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء محمد عبيد الحصان وسالم محمد النقبي ومحمد أحمد حجازي مقرر اللجنة.

وتم اقتراح شهر سبتمبر المقبل موعداً لبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، لإقامة البطولة في نادي الشارقة الرياضي، والتأكيد على توفير كل متطلباتها مبكراً، وهنأت اللجنة عادل صالح الحمادي، عضو مجلس الإدارة على رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة.

أما بالنسبة لبطولة الشارقة الدولية لكرة السلة، فتمت التوصية بإقامتها قبل انتهاء بطولة الدوري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاعبين، بدلاً من تنظيمها خلال سبتمبر أو نوفمبر المقبلين.

وأكد عبد اللطيف الفردان سعي اللجنة لتوفير كل ما يمكن لأندية الإمارة لتطوير مخرجات الألعاب الجماعية عطفاً على الإمكانيات المتوفرة، وقال إن الشارقة تتمتع بسمعة دولية كبيرة في تنظيم البطولات والمحافظة عليها تقتضي مواصلة التميز على كل الصعد، بالإضافة إلى التمثيل المشرف بالسعي لتحقيق المراكز الأولى دائماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز