منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة المجر "جراند سلام"

المصدر: وام

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يترقب منتخبنا الوطني للجودو قرعة بطولة بودابست جراند سلام غدا الخميس تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة ، استعدادا لانطلاق المنافسات التي تستضيفها العاصمة بودابست من 7 إلى 10 يوليو الحالي بمشاركة 435 لاعبا ولاعبة من 64 دولة.

ويخوض منتخبنا البطولة بـ 4 لاعبين هم جور شغيلي /في وزن الخفيف تحت 66 كجم/، وتاتانورغزاري /في وزن تحت 81 كجم، وجريجور ارام /في وزن تحت 90 كجم/ وماجو معروف /في وزن فوق 100 كجم/ ، تحت إشراف المدرب فيكتور سيكتروف.

ويترأس بعثة منتخبنا في البطولة ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي سيحضر اجتماعات الاتحاد الدولي للجودو على هامش فعاليات البطولة.



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