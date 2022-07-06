منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة المجر "جراند سلام"
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يترقب منتخبنا الوطني للجودو قرعة بطولة بودابست جراند سلام غدا الخميس تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة ، استعدادا لانطلاق المنافسات التي تستضيفها العاصمة بودابست من 7 إلى 10 يوليو الحالي بمشاركة 435 لاعبا ولاعبة من 64 دولة.
ويخوض منتخبنا البطولة بـ 4 لاعبين هم جور شغيلي /في وزن الخفيف تحت 66 كجم/، وتاتانورغزاري /في وزن تحت 81 كجم، وجريجور ارام /في وزن تحت 90 كجم/ وماجو معروف /في وزن فوق 100 كجم/ ، تحت إشراف المدرب فيكتور سيكتروف.
ويترأس بعثة منتخبنا في البطولة ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي سيحضر اجتماعات الاتحاد الدولي للجودو على هامش فعاليات البطولة.