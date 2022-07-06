تعديلات مهمة على لائحة لاعبي الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أخطر اتحاد الكرة الطائرة الأندية بتعديلات على لائحة اللاعبين الأجانب والمقيمين، بناءً على نتائج ورشة العمل التي عقدها الاتحاد مؤخراً مع ممثلي الأندية.

وتضمنت قرار الاتحاد الجديدة تعديل شرط إقامة اللاعب المقيم «رجال»، ليكون قد أمضى عامين في الدولة بدلاً من 3 سنوات، ويكون قد أمضى سنة ميلادية واحدة في فئة الشباب، بدلاً من سنتين. أما بالنسبة للاعب الأجنبي المؤهل لتمثيل المنتخبات الوطنية، فيجب أن لا يقل عمره عن 18 سنة، ولا يزيد على 23 سنة وقت التسجيل، ولا يحق له المشاركة في فئة الشباب، وإلغاء مدة التعاقد مع اللاعب، والسماح للنادي باستبداله في أي وقت.

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