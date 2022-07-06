53 فعالية رياضية بدبي في يوليو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تواصل دبي تأكيد مكانتها كوجهة سياحية ورياضية رائدة، وتعد الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مقدمة الأنشطة التي تزخر بها أجندة دبي خلال شهر يوليو الحالي، حيث تتضمن هذه الأجندة ما لا يقل عن 53 فعالية. وجاء الأسبوع الأول حافلاً بالأنشطة التي وصل عددها إلى 18 فعالية من بينها تحدي بادل بوينت، وبطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة، ومخيم سكي دبي للسيدات، وسباق سوبر سبورتس للجري، وبطولة توبسبين للتنس، ودوري الشركات للسلة. ويحفل الأسبوع الثاني بقائمة متنوعة في مقدمتها فعاليات العيد العمالية والسباق الليلي للقوارب وبطولة المرابع العربية للغولف، سباق أتش للإبحار.

ويتضمن الأسبوع الثالث 10 فعاليات تشمل كأس فينوين سيتي للشركات، وسباق دراكس كوفي سيتي سنتر مردف للجري، وبطولة الذكرى السنوية للريشة الطائرة، واليوم العالمي للشطرنج، والسباق الليلي للقوارب.

ويشهد الأسبوع الرابع للشهر 17 فعالية من ضمنها سباق وافي للجري، وبطولة البولينغ للجالية الفلبينية، والسباق الليلي للقوارب، والمرابع العربية للغولف، وسباق دوم بيغ للإبحار، و«ترامب دبي» للغولف، ودوري النخبة للريشة الطائرة. كما يوفر عالم دبي للرياضة المستمر حتى 21 سبتمبر المقبل مجموعةً واسعةً من الأنشطة الرياضية على 42 ملعباً.

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