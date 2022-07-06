الهيئة العامة للرياضة و«الشراع والتجديف» يقران خطط تطوير المواهب

المصدر: دبي - البيان

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أشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، إلى أهمية العمل على تطوير أداء المنتخبات الوطنية بهدف تعزيز الحضور الأولمبي وترسيخ حضور الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله للشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف وعضو الاتحاد الدولي للشراع، بحضور عبد العزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، بزيارة تناولت خطط تطوير رياضتي الشراع والتجديف وتعزيز فرص دولة الإمارات باستضافة الأنشطة الدولية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تدعم الهيئة جهود الاتحادات بوضع استراتيجيات تطور آلية اكتشاف وتنمية المواهب بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة الإماراتية في الألعاب الأولمبية. كما نعمل مع الاتحاد على تعزيز فرص استضافة الأنشطة القارية والدولية».

وتابع: «تعكس النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في رياضتي الشراع والتجديف العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبتين، كما نقدّر جهود الاتحاد في تطوير المواهب النسائية، مساعي الهيئة بدعم حضور العنصر النسائي في القطاع الرياضي. ونتطلع مع الاتحاد إلى وضع خارطة طريق تساعد على زيادة أعداد المتأهلين بشكل تدريجي في كل أولمبياد».

تعاون

وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالشكر للهيئة على دعمها لجهود الاتحاد بتطوير الرياضة، وقال: «نعمل في الاتحاد على تحقيق أفضل تعاون مع الأندية بهدف إعداد جيل مستقبلي متمكن بدنياً وذهنياً بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الهيئة الرامية إلى تعزيز الفرص في تحقيق الإنجازات الدولية. كما نعمل على الاستفادة من الطبيعة الساحلية المميزة لدولة الإمارات والسمعة العالمية الطيبة للدولة لتعزيز فرص استضافة البطولات القارية والدولية».

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توسيع القاعدة الشعبية للرياضتين بما يخدم مساعي تطويرهما وترسيخ حضورهما في المجتمع المحلي ويساهم بتعزيز فرص استقطاب مواهب جديدة والعمل على تطويرها. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الحوكمة في عمل الاتحاد وإيجاد أفضل الآليات التي تدعم تطوير العمل الإداري وتساعد على زيادة تنظيم العمل.

وحققت الرياضة الإماراتية نتائج متميزة في الشراع والتجديف خلال العام الحالي مع تصدر المنتخب الترتيب العام في خليجية الشراع والتجديف، إضافة إلى تحقيق اللاعب عادل خالد المركز الثالث في بطولة العالم (ماستر). كما حقق المنتخب أخيراً 4 ميداليات في دولية البارح في مملكة البحرين.

تعزيز

تضع الهيئة العامة للرياضة محور تعزيز الحضور المجتمعي للرياضة ضمن أولوياتها بهدف تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات مما يساهم بتنمية مفهوم الرياضة المجتمعية ويساعد على اكتشاف المواهب وتنميتها بهدف تعزيز فرص تحقيق الإنجازات القارية والدولية.

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