جيل جديد من البحارة في موسم «الشراعية 22 قدماً» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أفرزت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الموسم المنصرم 2022-2021 والذي أسدل الستار على أحداثه مع بداية شهر يونيو الماضي جيلاً جديداً من البحارة الشباب والناشئين أظهروا روح التنافس الشريف وتعلموا مهارات جديدة تساعدهم في حمل الراية مستقبلاً والتمسك بماضي الآباء والأجداد.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، منذ عام 1999 ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي وجه بتأسيس هذه الفئة لتكون أكاديمية لتعليم البحارة الصغار مهارات الإبحار، وتأهيلهم لخوض منافسات الفئات الكبيرة، حيث جرى تطوير المنافسات مع مرور المواسم لتشمل الشباب والناشئين على الفئة نفسها والتي أصبحت محببة للجيل الصاعد. حيث كانت البداية بـ16 قارباً ليصل مجموعها لأكثر من 50 قارباً في الوقت الراهن.

نجاح

ونجح القارب «مفارج 131» التابع لأكاديمية أبوظبي البحرية وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي في اعتلاء صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي جمعت فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً، وشهد سباقين اثنين أقيما في الموسم 2022-2021.

وقاد النوخذة الشاب إبراهيم، وهو صاحب إنجاز عربي مع منتخب الإمارات للشراع الحديث في المغرب قبل أعوام عدة، القارب «مفارج 131» بحنكة خلال الجولة الأولى التي جرت مع افتتاح الموسم يوم الثامن من أكتوبر الماضي، والجولة الثانية والختامية في الأول من شهر أبريل الماضي ليتصدر بجدارة منافسات بطولة دبي برصيد 5 نقاط حصل عليها من صعوده إلى منصة التتويج (مرتين) في الجولتين، وذلك بحلوله ثالثاً في الجولة الأولى وثانياً في الجولة الثانية.

تفوق

وتفوق «مفارج 131» بجدارة على المشاركين على جميع القوارب المشاركة في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً متقدماً على القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري، والذي حل ثانياً برصيد 10 نقاط بحلوله في المركز التاسع في الجولة الأولى والأول في الثانية.

وفي باقي المراكز جاء في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني القارب «نزاع 9» بقيادة النوخذة محمد عبدالله الحمادي، والذي جمع 11 نقطة من جولتين تبعه في المركز الرابع القارب «الذيب 40» بقيادة النوخذة أحمد طارق الحوسني، والذي جمع 13 نقطة من جولتين أيضاً.

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