بدء تنفيذ استراتيجية اتحاد الكاراتيه 2032

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأ اتحاد الإمارات للكاراتيه، تنفيذ استراتيجيته الممتدة حتى عام 2023، بإطلاق لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي بالاتحاد، سلسلة اجتماعاتها مع اللجان العامة في الاتحاد خلال العام الجاري، حيث جاءت البداية بالاجتماع مع لجنتي الحكام والمنتخبات الوطنية عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف شرح محاور ومراحل ومبادرات المرحلة الأولى من الاستراتيجية.

وشارك في الاجتماع، الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، رئيس لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور عبدالله النعيمي، مستشار اللجنة، وأعضاء اللجنة، الدكتور محمد صيام وموزة السويدي وعائشة الشهابي، فيما شارك من جانب لجنة الحكام، جابر الزعابي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، فيما مثّل لجنة المنتخبات الوطنية، راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

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