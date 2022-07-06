«الجودو» إلى المجر اليوم للمشاركة في غراند سلام بودابست

المصدر: (بوخارست - وام)

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تتجه بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست، استعداداً للمشاركة في بطولة بودابست غراند سلام، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو الحالي ضمن 463 لاعباً ولاعبة من 66 دولة، من بينها 6 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسعودية، وقطر وتونس ولبنان.

ويترأس بعثة منتخبنا الأول ناصر التميمي أمين السر العام باتحاد الإمارات أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، ومعه المدرب فيكتور سيكتروف و4 لاعبين هم: جور شغيلي الذي سيشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وتاتانورغزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجور ارام في وزن تحت 90 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً أول من أمس من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، حيث أشاد بالمشاركة الإيجابية في بطولة أوروبا المفتوحة التي اختتمت أخيراً في رومانيا، آملاً مواصلة الجهد في بطولة بودابست غراند سلام، ومن بعدها بطولة زغرب غراند بري التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الحالي بمشاركة 71 دولة قامت بالتسجيل حتى الآن، والتي يشارك فيها منتخبنا بـ 4 لاعبين، حيث يتواصل بعدها برنامج المنتخب الأول حسب الخطة الموضوعة حتى استضافة الإمارات لبطولة أبوظبي غراند سلام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

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