«الجوجيتسو» يكثف تحضيرات «عالمية بيرمنغهام»

المصدر: بيرمنغهام - ألاباما - البيان

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يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته الجادة لدورة الألعاب العالمية، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري، حيث دخل الفريق في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد في معسكره الخارجي بالولايات المتحدة في ظل آمال كبيرة في التتويج مجدداً بعد الإنجاز الكبير في دورة وارسو عام 2017. وتستضيف مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية فعاليات النسخة الـ11 من البطولة بمشاركة 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة من جميع أنحاء العالم، يتنافسون في 36 رياضة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للجوجيتسو المشارك في هذه الدورة كلاً من فيصل الكتبي في (وزن 85 كجم)، ومحمد العمري (وزن 77 كجم)، ومحمد السويدي (وزن 69 كجم)، وشمّا الكلباني (وزن 63 كجم). وقال رامون ليموس المدرب الأول للمنتخب الوطني إن الوصول المبكر لبعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإقامة معسكر تدريبي هناك يأتي ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان جاهزية وتركيز لاعبي المنتخب استعداداً للبطولة.

وأضاف: «يحظى لاعبو المنتخب بثقة الاتحاد والجهاز الفني، وجميعهم يتمتعون بإمكانات تؤهلهم لتجاوز أفضل اللاعبين العالميين. وعلى رأس أولويات الجهاز الفني مساعدة اللاعبين في الحفاظ على الطاقة الإيجابية والحالة الذهنية المتوازنة لتحقيق التميز».

الأفضل

وحول آلية تأهل اللاعبين الأربعة للمشاركة في البطولة أكّد ليموس أن الآلية تخضع لمعايير صارمة تستند إلى الإنجازات التي حققها اللاعبون في أبرز البطولات العالمية والقارية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، لذلك فإن المشاركة في الألعاب العالمية تقتصر على كوكبة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، والذين حصلوا على النقاط التأهيلية في البطولات المختلفة لكل لاعب في وزنه، وبذلك فإن البطولة تشكل اختباراً قوياً لنخبة من لاعبي المنتخب الوطني، أصحاب الخبرة والكفاءة، وأنا على ثقة كاملة بقدرتهم على اعتلاء منصة التتويج. ويعكس تواجد أربعة لاعبين من المنتخب الوطني للجوجيتسو في دورة الألعاب العالمية مدى التطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الإمارات، لا سيما أن المشاركة في البطولة تستند إلى مرحلة تأهيلية تعتمد على إنجازات وتصنيف اللاعبين.

تصنيف

ووفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للجوجيتسو، نجح البطل فيصل الكتبي الذي ينافس في وزن 85 كجم في تصدر التصنيف الدولي العام بعد أن حقق فضية بطولة العالم للجوجيتسو أبوظبي 2021، وذهبية بطولة آسيا في منغوليا 2019، وذهبية بطولة جائزة نور سلطان في كازاخستان 2019. إلى ذلك، تمكن محمد العمري الذي ينافس في وزن 77 كجم من حجز مقعده في البطولة بعد احتلاله المركز الرابع في التصنيف العام المعتمد من الاتحاد الدولي بعدد من المشاركات في البطولات التأهيلية وتحقيقه لذهبية بطولة ألمانيا المفتوحة للجوجيتسو 2019.

ونجح محمد السويدي الذي ينافس في فئة 69 كجم من التأهل إلى الألعاب العالمية بعد احتلاله المركز الرابع في التصنيف، بفضل تراكم نقاطه التأهيلية في عدد من البطولات وتحقيقه لبرونزية بطولة آسيا في أبوظبي 2021، وبرونزية بطولة آسيا في منغوليا 2019.

أما اللاعبة شمّا الكلباني، اللاعبة الإماراتية الأولى التي تشارك في هذه الدورة، والتي تنافس في فئة 63 كجم فقد تأهلت إلى الألعاب العالمية بعد احتلالها المركز السادس في التصنيف الدولي وتحقيقها لبرونزية بطولة آسيا في أبوظبي عام 2021.

من ناحيته قال اللاعب محمد العمري إن تمثيل الإمارات في هذا الحدث الكبير شرف يتمناه كل لاعب، وأضاف: «أدخل وزملائي بساط المنافسات حاملين معنا أمانة كبيرة ولدينا إصرار على تقديم أداء يليق بمكانة الجوجيتسو في الدولة وعلى المستوى العالمي، وإسعاد شعب الإمارات الذي يعلق علينا آمالاً كبيرة للوصول إلى منصات التتويج».

37

تقام دورة الألعاب العالمية كل 4 سنوات بتنظيم الرابطة الدولية للألعاب العالمية، التي تأسست عام 1980، وهي منظمة تضم 37 اتحاداً رياضياً دولياً باعتماد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

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