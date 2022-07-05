إنجاز تاريخي.. نس جابر أول عربية في نصف نهائي ويمبلدون

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التونسية المصنّفة ثانية عالمياً أُنس جابر نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا، لتصبح أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب.

وحققت جابر فوزاً بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتضرب موعداً في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا (المصنفة 103).

وضربت النجمة التونسية موعدا في الدور قبل النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا، التي تغلبت بدورها على مواطنتها جول نيمير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (4-6) و(6-2) و(7-5) في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

وحققت أنس جابر إنجازا تاريخيا بتأهلها لأول مرة في تاريخها إلى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت قد بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي، وكانت هي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز