«منتخب المواي تاي» جاهز لتحقيق إنجاز في «عالمية برمنغهام»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الإمارات للمواي تاي ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (7 – 17) من الشهر الجاري بمشاركة 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 36 رياضة مختلفة وتقام فعالياتها في 15 موقعاً.

وتقام مسابقات المواي تاي على مدار 3 أيام خلال الفترة (15-17) من الشهر الجاري، ويمثل الإمارات الرباعي: نور الدين سمير بوزن 63.5 كغ، ومحمد مرضي بوزن 67 كغ، وأمين المعتصم بوزن 71 كغ، وإلياس حبيب بوزن 81 كغ.

وأكد إلياس حبيب قائد منتخب الإمارات للمواي تاي وصاحب ذهبية وزن 81 كغ ببطولة العالم الأخيرة التي احتضنتها أبوظبي بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 100 دولة على أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لتحقيق إنجاز ورفع علم الإمارات في دورة الألعاب العالمية بمشاركة نخبة نجوم العالم، الذين تأهلوا إلى هذه الدورة عقب خوض العديد من البطولات التي تم خلالها تجميع النقاط لنيل فرصة المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير.

معسكر داخلي

وأشار حبيب إلى أن المنتخب يخوض معسكراً داخلياً بعد الظهور المشرف في بطولة العالم للمواي تاي، والتي احتضنتها أبوظبي وحقق خلالها 12 ميدالية ملونة في المركز الثاني بجدول الترتيب العام مع تصدر منتهب الشباب للجدول، موضحاً أن الدورة ستشهد مشاركة أفضل 8 لاعبين في كل وزن، وقال إلياس «من وجهة نظري أن دورة الألعاب العالمية لا تقل أهمية عن كبرى المحافل مثل الدورات الأولمبية، نظراً لتواجد العديد من الرياضيين من حول العالم، وحظوظ الإمارات وحضورها في الدورة قوي للغاية، وطموحنا لا حدود له، وقد تم التركيز خلال المعسكر الذي سبق بطولة العالم واستمر لمدة شهرين على الكثير من الجوانب الفنية، قبل أن نعاود الدخول في معسكر آخر جديد كمحطة نهائية قبل خوض غمار المنافسات بالدورة».

كما أعرب أمين المعتصم لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي عن تفاؤله بحصده رفقة زملائه أكبر عدد من الميداليات، وتتويج جهود جميع اللاعبين الذين سعوا إلى حجز بطاقات التأهل إلى هذا الحدث العالمي.

من ناحية أخرى يواصل منتخبنا الوطني للدواثلون استعداداته في معسكره المقام حالياً بإسبانيا، والذي ينتظم فيه الثنائي سعود الزعابي وفارس الزعابي، حيث فاز اللاعبان بالمركزين الأول والثاني على الترتيب ضمن سباق ليرو الذي امتد لمسافة 10 كيلومترات ضمن الخطة التدريبية لدورة الألعاب العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز