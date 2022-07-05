«عمومية» آسيوي الرجبي تعتمد نقل المقر للإمارات

المصدر: بشكيك - البيان

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اعتمد الاتحاد الآسيوي للرجبي نقل مقره من هونغ كونغ إلى الإمارات، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، والتي أقيمت في العاصمة الكيرغستانية بشكيك بحضور جميع الاتحادات الأعضاء وعددهم 36.

وجاء قرار الاتحاد بنقل المقر إلى الإمارات بموافقة جميع الدول الأعضاء، مما يدل على مدى الثقة التي تحظى بها الإمارات دولياً.

كما صادقت الجمعية العمومية على اعتماد إقامة جولات كأس آسيا لسباعيات الرجبي في بانكوك وسيؤول، بينما تستضيف إمارة عجمان الجولة الثالثة والختامية تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وبإشراف مباشر من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي،

كما صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد نظام المسابقات الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في يناير 2024 حتى ديسمبر 2027، على انضمام مملكة البحرين رسمياً إلى الاتحاد القاري للعبة كعضو منتسب، وكذلك ترقية عضوية دولة فلسطين من منتسب إلى عضو فاعل، حيث ارتفع عدد أعضاء الاتحاد القاري من 31 دولة إلى 36 دولة في فترة لا تتعدى 24 شهراً.

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