«ماذا قالت» يستضيف نخبة السيدات الرياضيات في دبي

المصدر: دبي – البيان

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نظمت السلسلة العالمية من الحوارات الملهمة للسيدات الرياضيات «ماذا قالت»، جلسة حوارية الأسبوع الماضي استضافها فندق دبليو دبي النخلة، بحضور الإماراتية آمنة الحداد بطلة رفع الأثقال، والتي شاركت في أولمبياد ريو 2016، ورها المحرق، أول سيدة سعودية تصل إلى قمة جبل إيفرست، والإماراتية آمنة القبيسي بطلة سباقات فورمولا 4، حيث تحدثن عن تجاربهن في المجال الرياضي، أمام عدد من السيدات الملهمات اللاتي شاركن قصصهن الشخصية حول كيفية التغلّب على الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمعايير الاجتماعية لتحقيق النجاح في عالم الرياضة.

أدارت الجلسة كيلي لندبيرغ المؤلفة التي تقدم سلسلة شهيرة من مقاطع البودكاست، وتنوعت المواضيع التي تناولتها الجلسة المساواة بين الجنسين وتعليم السيدات والفتيات العمل الجماعي والاعتماد على النفس إلى بناء الثقة والرؤية الإيجابية للجسم، كما ناقشت السيدات المشاركات اللحظات الحاسمة في حياتها وكيف مكنتها الرياضة من تحقيق التغيير الإيجابي.

من جهتها، أكدت آمنة الحداد، المتحدثة بارزة والرياضية والكاتبة والمدافعة عن الصحة النفسية، أنها تتشرف كونها إماراتية رائدة في عالم الرياضة كسرت الحواجز الوهمية وساهمت كرافعة أثقال أولمبية في تأهل المنتخب الإماراتي إلى أولمبياد ريو 2016، في حين، أوضحت رها المحرق، أول سيدة سعودية تصل إلى قمة جبل إيفرست والتي تسلقت قمم الجبال السبع، والتي تمثل أعلى جبل في كل قارة، أنه لا شيء مستحيل أمام الإرادة القوية للمرأة، وأن بوسعنا تحقيق الإنجاز أينما كنا.

كما شاركت في الجلسة، الإماراتية آمنة القبيسي أول سيدة عربية تشارك في نهائيات تحدي روتاكس ماكس العالمية، وفي عام 2018 شاركت آمنة القبيسي في سباقات الفورمولا 4، بينما أصبحت في العام التالي أول سيدة من الشرق الأوسط تشارك في برامج اختبار رياضة السيارات للفورمولا إي بعد سباق الدرعية في السعودية، كما شهدت الجلسة، مشاركة إيفانا كولاريتش مدربة سباقات التحمل والقوة والعوائق في «إينر فايت» وعضوة في فريق سبارتن للسباقات الاحترافية كما مثلت دولة الإمارات عام 2019 في أصعب سباق في العالم وهو تحدي Eco Challenge في فيجي.

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