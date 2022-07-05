تنسيق بين «الشارقة الرياضي» و«هيئة الإذاعة والتلفزيون»

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الخميس الماضي بمقر الهيئة لبحث خطط التعاون المشترك في مختلف الفعاليات والبطولات، بما يسهم في دعم وتطوير الحركة الرياضية والإعلامية بالإمارة.

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، ومحمد حسن خلف مدير عام الهيئة، وراشد العوبد مدير الهيئة، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية بالإنابة، وعتيق محمد مدير برامج القناة، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام بالمجلس.

من جهته، أعرب عيسى هلال عن حرص المجلس على التواصل مع جميع المؤسسات والهيئات في الإمارة، مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في توصيل الرسالة الإعلامية، باعتبارهم أحد الشركاء الاستراتيجيين للمجلس، وهي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف: «إن الاجتماع يبرهن على أن المهمة والهدف واحد وهو الارتقاء بالرياضة، والإعلام عن إنجازاتها وكل ما يحقق تطوّرها».

تقارير

تضمن الاجتماع مناقشة أهمية عمل التقارير التلفزيونية والأرشيفية التي تتناول النشاط الرياضي في الإمارة الباسمة بشكل عام، وإظهار معالم وعلامات البنية التحتية الحديثة والمتطورة في الإمارة، والتي تزخر بها الأندية والملاعب والمؤسسات الرياضية، حيث يمثل تغطية النشاط عبر الهيئة انعكاساً أيضاً لدور المجلس الاستراتيجي، والاطلاع بدوره على مسيرة الرياضة، والاستفادة من إمكانات الهيئة في تدعيم نشر الرياضة والفعاليات والبطولات التي تقام في الإمارة، وبما يسهم في تعزيز مكانتها في العمل الرياضي والإعلامي.

بدوره، أشاد محمد خلف بالاجتماع المثمر، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدور كبير في الإشراف على النشاط الرياضي الواسع في الإمارة، مُرحباً باستمرار التعاون والتنسيق في تغطية الفعاليات والبطولات المختلفة التي يتم تنظيمها على مدار العام، وهو دور من أدوار الهيئة في خدمة الرياضة، حيث إن علاقتنا مع المجلس مستمرة، ونعمل كفريق عمل واحد من خلال التعاون وتبادل الاقتراحات والأفكار وترجمتها.

واستطرد محمد خلف قائلاً: «الهدف واحد من هذا الاجتماع وهو خدمة الرياضة بالتفاعل مع جميع الفعاليات والأنشطة في الإمارة، حيث تتميز الإمارة بنشاط رياضي كبير في مختلف الألعاب، وتستقبل مختلف البطولات القارية والدولية، الأمر الذي يعكس مدى أهمية التعاون مع جميع قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بجانب إمكانية مناقشة برامج ومبادرات مشتركة بين الطرفين تثري النشاط، ووضع الخطط والبرامج لخدمة الرياضة في الإمارة الباسمة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز