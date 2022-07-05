عالم دبي للرياضة يحتفل باليوم العالمي للريشة الطائرة

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يستضيف عالم دبي للرياضة، اليوم، احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، حيث تعد دبي في صدارة المدن التي تدعم نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للعبة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها الاتحاد الدولي باليوم العالمي للريشة الطائرة، حيث تقام بطولة بنظام اللعب الثلاثي (3×3)، لأول مرة في تاريخ اللعبة، وتتضمن 5 فئات مختلفة، هي فئة الرجال، وفئة السيدات، وفئة تحت 19 سنة بنين، وتحت 19 سنة بنات، وفئة الحكام.

ويواصل عالم دبي للرياضة، تنظيم الفعاليات الصيفية خلال إجازة عيد الأضحى، في مختلف الرياضات، حيث تنظم أكاديمية الخليج بطولتين للريشة الطائرة، وتنظم أكاديمية جام الرياضية 4 بطولات في كرة السلة، من أبرزها بطولة تشامبس هوبستر نيشن لكرة السلة، التي تقام يوم 10 يوليو، كما تنظم أكاديمية تنس 360، بطولتين للتنس الأرضي، وتنظم أكاديميتي (آي إف إيه) وستار أكاديمي 5، بطولات لخماسيات وسباعيات كرة القدم، كما ينظم نادي ديونز بطولتين في الكرة الطائرة.

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ويضم عالم دبي للرياضة 42 ملعباً مختلفاً، تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، في قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6 داخل مركز دبي التجاري العالمي، بما فيها 18 ملعباً للريشة الطائرة، و3 ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين، و3 ملاعب للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين، بالإضافة إلى مساحة مصممة لعشاق الكريكيت، ومزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها، كما يقدم عالم دبي للرياضة، ملعبين للبادل، التي تُعتبر من أسرع الرياضات نمواً في العالم، ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس، إلى جانب 8 ملاعب لكرة الطاولة، وتشمل المرافق كذلك ملعبين للكرة الطائرة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، ما يضمن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.

إقبال واسع

تشهد قاعات وملاعب عالم دبي للرياضة، إقبالاً واسعاً، وزيادة في عدد الممارسين من مختلف فئات المجتمع، للاستمتاع بهواياتهم الرياضية، والمشاركة في الفعاليات العديدة التي تنظم في الرياضات المتنوعة التي يضمها هذا الحدث الضخم، الذي أصبح يمتد لأكثر من 23 أسبوعاً، وهي الفترة الأطول خلال جميع نسخ هذا الحدث الرياضي السنوي الكبير، الذي يهدف إلى تعزيز صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع.

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