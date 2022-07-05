ورشة «الطائرة» تبدد المخاوف بشأن «الأجانب»

المصدر: (دبي - البيان)

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بددت ورشة العمل المشتركة لاتحاد الكرة الطائرة مع أعضاء الجمعية العمومية، استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، مخاوف واعتراضات الأندية على التعديلات المزمع تنفيذها بشأن مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة.

واستعرضت محاور الورشة التي تحدث خلالها عبد الله جمعة الدرمكي رئيس الاتحاد، وعبد العزيز السلمان الأمين العام ورئيس لجنة الأحداث الرياضية، بحضور نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي 18 نادياً من أصل 19 في العمومية، 8 ملفات شملت إحصائيات للاعبين، ولوائح الاتحاد، الاستراتيجية، أدوات وطرق التواصل مع الاتحاد، الموقع الإلكتروني، نظام العمل وآلية التسجيل الجديدة، أهلية اللاعبين ونظام المسابقات، بجانب المبادرات الجديدة للاتحاد.

وفندت الورشة خلال نقاشها التعديلات المزمع تطبيقها مع بداية الموسم الجديد.

وكشفت إحصاءات رسمية استعرضها الاتحاد خلال الورشة عن أعداد اللاعبين المشاركين في المسابقات، عن التفاوت الكبير في قيد اللاعبين الأجانب المحترفين خلال المواسم الماضية، والذي وصل إلى نحو 6 لاعبين في بعض الأندية خلال موسم واحد في الوقت الذي تسمح فيه اللوائح وقتها بمشاركة لاعبين اثنين فقط، في إشارة إلى عدم صحة وجهة نظر بعض الأندية بشأن التكلفة المالية لتعاقدات اللاعبين الجدد من الأجانب.

وأبدى اتحاد الطائرة مرونة في التعامل مع مقترحات الأندية بشأن إمكانية التعديل الجزئي على آلية قيد اللاعب الأجنبي المؤهل للعب مع المنتخبات الوطنية، والتي نصت عن أن لا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد على 23 عند التسجيل، بعدما اقترحت الأندية أن يكون عمر اللاعب 18 عاماً بدلاً من 21، وأكد الاتحاد على دراسة كل المقترحات المقدمة من الأندية خلال الاجتماع والرد عليها خلال فترة أسبوعي عمل.

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