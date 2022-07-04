3 إماراتيين في لجان «عربي الجودو»

المصدر: (عمان - وام)

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اعتمد الاتحاد العربي للجودو في اجتماعه بالعاصمة الأردنية عمان اختيار 3 كوادر إماراتية ضمن لجان الاتحاد، هم الحكم الدولي أحمد البلوشي، عضواً بلجنة الحكام، وسلطان الكتبي عضواً بلجنة التنظيم والمراسم، وفاطمة الهاشمي عضواً باللجنة النسائية، وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، ثقة الاتحاد العربي للجودو في الكوادر الإماراتية، بما يعكس مكانة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على المستوى العربي، مشيراً إلى أن الإمارات تدعم أبناءها للتواجد في كل المناصب الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة ودعم قوتها الناعمة في كل المجالات.

وتشغل الكوادر الثلاثة عضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، ويترأس أحمد البلوشي اللجنة الفنية ولجنة الحكام، وسلطان الكتبي لجنة تنظيم الفعاليات المحلية، وفاطمة الهاشمي اللجنة النسائية.

وكان محمد جاسم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو احتفظ بعضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو.

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