خالد علي بن زايد لـ «البيان»: رياضتنا تفقد الرؤية البعيدة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد خالد علي بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة أن رياضة الإمارات تفتقد للرؤية البعيدة، وتحتاج إلى إدارتها من قبل أصحاب الكفاءة والخبرة ومشدداً على ضرورة إعادة صياغة العديد من الأمور حتى نصل إلى أهدافنا الرياضية، وتساءل رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة في تصريحات خاصة لـ «البيان» قائلاً: لاعبونا متألقون على مستوى المراحل السنية في مختلف الألعاب الرياضية ومستوياتهم جيدة لأن تأسيسهم جيد وأفضل بكثير من عدة دول ولكن عندما يصلون إلى مراحل متقدمة (18 عاماً) يتراجعون بسبب افتقاد التأهيل الذهني والفني المناسبين وعدم قدرتهم على الانتقال إلى مستويات المنافسة المحترفة، وهنا أعيب على رياضة الإمارات التركيز على المنافسة المحلية في أغلب الرياضات وخصوصاً في كرة القدم التي نغيب فيها عن منصات التتويج على مستوى الأندية والمنتخبات لسنوات طويلة لأننا نعتبر الفوز بلقب الدوري إنجازاً كافياً وسقفاً لطموحاتنا، النظرة الضيقة تعيق آفاق التطوير.

أهداف وطموحات

وأضاف: يجب أن تكون الأهداف والطموحات أكبر وأن نفكر في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بشكل مستمرّ وتحقيق البطولات القارية في مقدمة أولوياتنا، نحن في لعبة الأذكياء يجب أن نضع أولمبياد الشطرنج من ضمن أهدافنا الاستراتيجية، وكل ذلك يحتاج إلى تخطيط ورؤية بعيدة وحوافز وآليات عمل مضبوطة، وكيف نغير نظرة اللاعب لمستقبله الرياضي وطموحه، والنقطة الأهمّ من يضع هذه الأهداف ومن يخطط لها، هل هذا الشخص لديه الكفاءة ويمتلك القدرة على التخطيط، هل يملك شهادة جماعية أو أبحاثاً وتجارب في العمل الرياضي أو أنه حاصل على مجرد دبلوم من الاتحاد؟

وصرح خالد علي بن زايد أن الرياضة الإماراتية وبفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة قادرة على صناعة العديد من الأبطال والوصول إلى أبعد ما يمكن في المنافسة في مختلف الألعاب بشرط إدارتها بطريقة فعالة واحترافية، وتابع: إذا كنت أطمح لصناعة بطل عالمي في الشطرنج أو أي لعبة أخرى يجب أن أصرف الأموال المخصصة لهذا الهدف لرفع مستوى اللاعب وتطوير قدراته للوصول إلى العالمية وليس صرفها على مجرد أمور هامشية.

معايير

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة أنه يتوجب تحديد المعايير والنقاط التي يتم التركيز عليها وتخصيص الموارد المالية الكافية، وقال: يمكن أن يقول البعض أنت تصرف كثيراً لأنك إذا أردت أن تصنع لاعباً بطلاً تحتاج إلى الصرف ولكن بطريقة مقننة ومدروسة لتحقيق فائدة، ليس منطقياً أن نصرف أموالاً على لاعب غير موهوب لأنه لن يكون بطلاً، لذا يجب أن تكون عملية الانتقاء سليمة، وما الفائدة أن تصرف على لاعب لم يحقق أرقاماً مميزة في سن الـ16 أو 17 عاماً، في حين اللاعب الذي يحقق أرقاماً مميزة في هذا العمر يمكن دعمه والاستثمار فيه.

تراجع

وبشأن رأيه في لعبة الشطرنج، أكد خالد علي بن زايد أن «لعبة الأذكياء» تراجعت على مستوى الانتشار في المجتمع مقارنة عما كانت عليه في السابق رغم الجهود التي بذلت لتطويرها باعتبارها إحدى الألعاب البارزة في الإمارات، مشيراً إلى أن الأنشطة الشطرنجية عديدة في الدولة وفي مختلف المناطق إلا أن الإقبال على ممارسة اللعبة تراجع قليلاً.

وصرح رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة أن الخلاف بين اتحاد الإمارات للشطرنج وبعض الأندية أثر سلباً على نشاط اللعبة في السنوات الأخيرة، وقال: لا أستطيع تقييم ما حدث لأني لم أكن قريباً من اللعبة ولكن أعلم أن هناك شداً وجذباً بين بعض الأندية والاتحاد ما أثر على العلاقات بينهما وعلى النشاط بشكل عامّ، وكان من المفترض إيجاد الحلول المناسبة للخلاف حتى يستمر النشاط الشطرنجي في ظروف أفضل.

أوضح خالد علي بن زايد أن الشطرنج الإماراتي قادر على صناعة بطل عالمي، حيث سبق أن حقق سعيد أحمد سعيد لقب بطولة العالم في فئة الناشئين تحت 16 عاماً في الإكوادور والمركز الثالث في بطولة العالم للناشئين 1983 وحصل على الميدالية البرونزية في مونديال الشباب، مشيراً إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد الذي يضمن الحفاظ على النتائج الجيدة وتعزيزها، وقال: لما يحتل لاعبونا الناشئون الصدارة ثم يختفون؟ الجواب واضح بسبب عدم تأهيلهم ذهنياً وفنياً.

وأكد خالد علي بن زايد أن لعبة الشطرنج من أبرز الألعاب القادرة على تحقيق الإنجازات لرياضة الإمارات في المحافل الدولية على المستوى الفردي والفرق.

وشدد خالد علي بن زايد على ضرورة أن تعود لعبة الشطرنج إلى الساحة الرياضية بشكل أقوى وتستعيد مكانتها حتى تصنع جيلاً جديداً من الأبطال وفقاً لرؤية سليمة وخطط مدروسة وفعالة تتماشى مع رؤية الحكومة لتطوير القطاع الرياضي.

وعن رؤيته للمرحلة المقبلة لنادي دبي للشطرنج والثقافة بعد تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لإبراهيم البناي ضمن التشكيل الجديد الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أكد خالد علي بن زايد أنه سيتم وضع برنامج عمل واضح لتحقيق الأهداف المطلوبة.

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