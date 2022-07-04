قاسم عاشور: ناشئو اليد جاهزون لـ«آسيوية البحرين»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أكد قاسم عاشور المدير الفني للمنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، جاهزية لاعبيه استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد، والتي تستضيفها البحرين الشقيقة خلال الفترة خلال الفترة من 20 ولغاية 31 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم «كرواتيا 2023»، مبيناً أن كافة الأمور تسير وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني بجميع مراحلها الإعدادية الداخلية والمعسكر الخارجي مع بداية شهر أغسطس، وذلك من أجل الوصول بالفريق لأعلى درجات الاستعداد، كما أعرب قاسم عاشور عن تفاؤله بتقديم مستوى يرقى للطموحات، ولكنة لم يخف قوة مجموعته الثانية والتي وصفها الخبراء بالحديدية، والتي ضمت اليابان والسعودية وقطر والعراق والكويت، وخاصة أن العديد من لاعبيه من الأشبال إلى جانب عدد من الناشئين.

وبين المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن محطات الإعداد للفريق والتي انطلقت مايو الماضي بمعسكر بنادي دبا الحصن وتواصلت بتدريبات بنهاية الأسابيع الماضية والتي تخللها التوقف لإجراء امتحانات نهاية العام لتعود من جديد على أرض صالة صلاح الدين الرياضية ونادي مليحة، كان الهدف الأساسي منها مواصلة رفع معدلات اللياقة البدنية مع التركيز على عملية الارتقاء بالجانب المهاري وترسيخ عملية الانسجام بين صفوف الفريق الذي ضمت القائمة الأولية للمنتخب 20 لاعباً من أبرز لاعبي هذه المرحلة السنية بالعديد من أندية الدولة.

على جانب آخر، يستأنف اليوم الاثنين المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، تدريباته على صالة نادي مليحة، بعد أن أخذ قسطاً من الراحة أمس الأحد، وتأتي التدريبات التي انطلقت بمحطتها الثانية في 19 يونيو الماضي، وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد قد وافق على مقترح مملكة البحرين مستضيفة البطولة بتأجيل إقامة منافساتها من موعدها السابق من 17 ولغاية 23 أغسطس للموعد الجديد، وحددت تاريخ وصول الفرق للبحرين في 18 و19 أغسطس والاجتماع الفني في 19 أغسطس، وتنطلق المباريات في 20 أغسطس والمباراة النهائية في 31 أغسطس واليوم التالي موعداً لمغادرة الوفود المشاركة أرض مملكة البحرين الشقيقة.

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