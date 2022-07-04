ميرونك يتألق في «دي بي وورلد» للغولف ويقترب من «دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق اللاعب أدريان ميرونك، إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب بطولة هيروزن إيرلندا المفتوحة للغولف، ليصبح أول لاعب بولندي يتوج بهذا اللقب، ويتقدم إلى المركز السابع في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى، التي ستقام في دبي، في شهر نوفمبر المقبل.

وكسب ميرونك اللقب، بعدما أنهى المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، لينال 1000 نقطة، جعلته يتقدم من المركز 12 إلى المركز السابع، برصيد 1,972.8 نقطة، في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، مع ترقب تأهله إلى ختام الموسم في دبي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، مع بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف.

تميز

ويُعتبر ميرونك، الذي يحصد نجاحات لافتة في الغولف، في بلد غير مشهورة بهذه الرياضة، أشبه بنجم كرة القدم في بلاده، روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، وسبق أن اعترف ميرونك أن مواطنه يلهمه في مسيرته، وقال: لم يكن هناك أبطال غولف بولنديون أسير على خطاهم خلال نشأتي، لذلك، كنت أتطلع للاعبين من دول أخرى، وعلى صعيد الرياضيين عموماً، فإن ليفاندوفسكي هو ملهم بشكل كبير بالنسبة لي، طريقته في لعب كرة القدم، وتفوقه كان مذهلاً للغاية.

المراكز

على جانب آخر، استفاد الأسترالي ريان فوكس، من حصوله على المركز الثاني في البطولة الإيرلندية، ليتقدم 3 مراكز، ويصبح بالمركز الرابع في ترتيب جولة دي بي وورلد، برصيد 2,138.4 نقطة. وبقي الأمريكي ويل ويل زالاتوريس في المركز الأول في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، برصيد 2,572.8 نقطة، يليه الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، برصيد 2,366.1 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف المخصصة لمنافسات غولف الرجال المحترفين، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك.

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