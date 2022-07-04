«دبي البحري» يشيد بالنجاح الكبير للموسم

المصدر: دبي - البيان

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رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تفضله برعاية سباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً. كما تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لكل الفعاليات والأنشطة الرياضية بوجه عام والرياضات البحرية بشكل خاص مما أسهم في إنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022.

وأشاد المجلس خلال الاجتماع بالنجاح الكبير الذي تحقق في الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022، والذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي واختتم مع سباق القفال في نسخته رقم 31، مثمناً الدور الفاعل لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والاتحادات الرياضية، والتي تقف دائماً وراء إنجاح كل الأنشطة والفعاليات، وكذلك الإدارة التنفيذية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفرق العمل واللجان.

جاء ذلك في الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي مع ختام شهر يونيو الماضي، والذي انعقد الأربعاء الماضي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور كل من سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، والأعضاء: إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان المهيري، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي.

تفاعل

كما حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على توجيه رسالة شكر لجميع المنتسبين والجمهور والمشاركين في الموسم الرياضي البحري، وذلك للإقبال والتفاعل مع الأحداث التي شملت أكثر من 30 فعالية متنوعة في الرياضات التراثية كالسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والرياضات الحديثة مثل الزوارق السريعة -إكس كات- والدراجات المائية وألواح التجديف واقف وألواح التزحلق على المياه بالمظلات - كايت سيرف.

2022

هنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جميع المتسابقين والمتسابقات ممن حققوا الألقاب والإنجازات في الموسم الرياضي، وكذلك جميع الفرق الفائزة، متمنين للجميع التوفيق في مقبل المواسم والاستعداد على النحو المطلوب قبل بدء فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022 - 2023.

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