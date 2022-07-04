«عربي السلة»يسعى لاعتماد بطولاته دولياً

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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قرر الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي فتح قنوات جديدة لدى الاتحاد الدولي «الفيبا»، بهدف اعتماد بطولاته ضمن الأجندة الدولية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة وخاصة خلال جائحة كورونا ، حيث لم يتوقف النشاط العربي سواء على مستوى البطولات أو الدورات الإدارية والتدريبية والتحكيمية وغيرها من الدراسات مما جعل عربي السلة في طليعة الاتحادات الأخرى بشهادة الجميع بما فيهم الاتحاد الدولي، وصرح العميد عبدالله شلبي الأمين العام أن رئيس الاتحاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ركز كثيراً على هذا الجانب وطلب تكثيف الاتصالات مع «الفيبا» من أجل اعتماد بطولاتهم رسمياً ضمن الأجندة الدولية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في دبي خلال بطولة المنتخبات العربية التي أقيمت بصالة راشد بن حمدان في شهر فبراير الماضي، وأضاف شلبي أن موقع الاتحاد العربي اعتمد اللغة الانجليزية إلى جانب العربية حتى يكون الاتحاد الدولي على بينة من البطولات والدراسات العربية تمهيداً لاعتماد تلك البطولات بصفة دولية.

نشاط

وفي سياق آخر، قرر الاتحاد العربي إطلاق نشاطه هذا الموسم اعتباراً من 14 يوليو الحالي بمسابقة الشباب التي تقام في القاهرة وتستمر حتى 22 من نفس الشهر بمشاركة الإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر وليبيا ومصر الدولة المضيفة.

وفيما يتعلق ببطولات الموسم الحالي تشمل أيضاً بطولة الأندية العربية للسيدات المقرر إقامتها في تونس من 20 إلى 28 سبتمبر القادم وبطولة الأندية رجال في الكويت من 5 إلى 15 أكتوبر وبطولة منتخبات السيدات في المغرب بعد بطولة الرجال ثم بطولة المنتخبات العربية رجال في تونس مطلع شهر فبراير العام القادم.

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