«الفجيرة للفنون القتالية» وصيف دولية سلوفينيا

المصدر: (الفجيرة – البيان)

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أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية، عندما تمكن فريق الجودو من الفوز بدرع المركز الثاني لبطولة كوروشكا الدولية الخامسة للشباب والرجال، والتي أقيمت في مدينة درافوغراد في سلوفينيا وحصد خمس ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزية في مشاركة مميزة جديدة للاعبين.

ووصف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية أحمد حمدان الزيودي، الإنجاز الدولي بأنه يعكس الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة للرياضة والرياضيين في الإمارة، والدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مما ساهم ببالغ الأثر في تطور الرياضة في الفجيرو وتحقيقها الإنجازات.

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