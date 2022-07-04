محمد الشرقي: هدفنا ترسيخ الحضور الرياضي للفجيرة عالمياً

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية رياضة الجوجيتسو في تعزيز الثقة بالذات والدفاع عن النفس ضمن ألعاب الفنون القتالية، منوّهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لكل أنواع الرياضات والبطولات الرياضية العالمية التي تنظمها إمارة الفجيرة وتوجيهات سموه بتسخير الإمكانيات كافة بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها على المستوى المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، ختام بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بالنتائج والأداء في المنافسات التي تخللت البطولة، والمستوى التنظيمي والفني للّجان التنظيمية، مشدّداً سموه على ضرورة مواصلة الجهود بما يرقى إلى المكانة العالمية الرفيعة التي تتبوأها إمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية، ومؤكّداً دعم حكومة الفجيرة لكل الأنشطة الرياضية بما يسهم في ترسيخ حضور الإمارة رياضياً على مستوى العالم.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في منافسات البطولة، وكرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

نتائج

ونظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وحققت أكاديمية كوماندو جروب اللقب، وحلّت أكاديمية A.F.N.T وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وعلى صعيد الدول ذهبت الصدارة إلى الإمارات متفوقة على البرازيل الوصيف، وكولومبيا الثالث، فيما أحرز زايد الكثيري نجم بني ياس والمنتخب ذهبية وزن 62 كغم في المنافسة الرسمية الأولى له متغلباً على البرازيلي برونو بورجس.

حضر الختام سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وأحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

تقدير

وعبّر يوسف البطران عن بالغ شكره وتقديره لدعم ولي عهد الفجيرة ورعاية سموه للرياضات القتالية وعلى رأسها الجوجيتسو، بما يضمن ازدهارها والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي للعبة، وأكد أن البطولة توفر أجواء مثالية لإعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل الإمارات، ونوّه بالدعم الاستثنائي من القيادة الرشيدة للجوجيتسو، وجهود فريق عمل الاتحاد بقيادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي في الارتقاء باللعبة، وتوفير كل المقومات لرفع مستوى الأندية لتشارك في البطولات المحلية والعالمية.

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