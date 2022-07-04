ذهبية وبرونزية لمنتخب الجودو في بطولة أوروبا

المصدر: (رومانيا - وام)

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توج منتخبنا الوطني للجودو بميداليتين ذهبية وبرونزية، في بطولة أوروبا المفتوحة، التي اختتمت أول من أمس في رومانيا، محققاً المركز الأول «عربياً»، والعاشر «عالمياً»، ونال ماجو معروف «21 سنة»، الذهبية بالفوز على الروماني سايمون في نهائي، فوق 100 كغم، بعد مشوار صعب، تغلب فيه على الأذربيجاني يوسفوف عمران، والبريطاني اندريو، والروماني كرويتورو، وحقق لاعبنا غريغوري برونزية تحت 90 كغم، وتفوق عليه الكندي أرينسيبيا بنصف النهائي، فيما فاز على بطل سلوفينيا فوسينا بالدور الثاني، والتركي عمر ايدن بربع النهائي، واحتل لاعبنا زافا شفيلي المركز الخامس بوزن تحت 66 كغم. وتلقت البعثة تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، عبر اتصال هاتفي، وتمنى لهم مواصلة الجهد في بطولة المجر غراند سلام.

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