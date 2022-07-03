بحيلة طريفة.. عداء برازيلي يفوز بسباق 110 أمتار حواجز (فيديو)

المصدر: البيان

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نجح العداء البرازيلي جواو فيتور دي أوليفيرا، في الفوز بسباق 110 أمتار حواجز في بطولة البرتغال لألعاب القوى، بعدما لجأ لحيلة غاية في الطرافة والذكاء.

في الأمتار الأخيرة من السباق، رمى دي أوليفيرا بنفسه إلى الأمام متجاوزاً خط النهاية، ومتفوقاً على منافسه المباشر الشرس العداء البرتغالي عبد القادر لاريناغا بأجزاء من الثانية.

وبفضل هذه الحيلة، قطع البرازيلي خط النهاية في المركز الأول، بزمن قدره 13 ثانية و83 جزءاً من الثانية متقدماً بفارق ثلاثة أجزاء بالألف من الثانية عن لاريناغا.

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