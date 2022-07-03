7 فئات في مزاد الصقور بمعرض أبوظبي الدولي للصيد

المصدر: أبوظبي - وام

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يشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية للترويج للصيد المُستدام، وذلك من خلال دعوة الآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم لاقتناء نخبة الصقور المُكاثرة في الأسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية المُشاركة في المعرض.

وتُقام الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبلين.

ويستعد نادي صقاري الإمارات منظم الحدث لإطلاق نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي هذا العام، حيث وجّهت إدارة المعرض الدعوة لكل أصحاب مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر والعاملين في تجارتها في مختلف دول العالم للمُشاركة في مزاد الصقور الذي سينظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويتضمن مزاد الصقور في دورة «أبوظبي 2022» 7 فئات متنوعة للإنتاجين المحلي والدولي، هي: حر خالص وبيور جير خالص وبيور قرموشة وشاهين وجير شاهين وجير تبع وجير وكري.

ومن أبرز المعايير الخاصة بالصقور من إنتاج المزارع الدولية: حر خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 1200 غ وبيور جير خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 1500 غ وبيور قرموشة: يجب ألا يقل الوزن عن 1200 غ والشاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1100 غ وجير شاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1300 غ وجير تبع: يجب ألا يقل الوزن عن 900 غ وجير وكري: يجب ألا يقل الوزن عن 950 غ.

أما بالنسبة للمعايير الخاصة بالصقور من إنتاج المزارع المحلية، بالنسبة للحر خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 950 غ، بيور جير خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 1300 غ، بيور قرموشة: يجب ألا يقل الوزن عن 1000 غ، الشاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1000 غ، جير شاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1100 غ، جير تبع: يجب ألا يقل الوزن عن 800 غ، جير وكري: يجب ألا يقل الوزن عن 900 غ.

ومن المُتطلبات العامة للمُشاركة في المزاد من قبل مالكي مزارع الصقور أن يكون المُشارك مُسجّلاً بشكل رسمي لدى معرض أبوظبي للصيد وأن يضع المُشارك صقوره المعتمدة من قبل إدارة المعرض للمزاد في عهدة اللجنة المنظمة قبل 6 ساعات من موعد إقامة المزاد، وأن تحمل الصقور المشاركة كل الوثائق الرسمية والشهادات الصحية التي تؤكد سلامتها وخلوها من الأمراض والتعهّد من قبل المشارك بالالتزام بكل الشروط التنظيمية للمزاد.

ويستهدف مزاد الصقور منتجي مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر في الإمارات ومختلف دول العالم ومُنظّمي مزادات الصقور والعاملين في تجارة الصقور والصقارين في الإمارات ومنطقة الخليج العربي وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بقطاع الصقارة وأفراد المجتمع من الإمارات والمُقيمين والسياح.

وأكد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والأمين العام لنادي صقاري الإمارات أنّ المعرض تحوّل إلى منصّة دولية مثالية تستعرض أجود أنواع الصقور المكاثرة في الأسر في أبوظبي من أفضل مزارع إكثار الصقور في العالم، وقد نجح المعرض على مدى 20 عاماً في تعزيز صناعة مزارع إنتاج الصقور في الأسر، والتي أثبتت مقدرتها العالية في الصيد والتنافس في السباقات الكبرى.

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